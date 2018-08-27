Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:07, 27 августа 2018 297
 0    0

Во вторник рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

Во вторник рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов

Во вторник, 28 августа, рязанская ГИБДД проведет операцию «Пешеходный переход». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время мероприятия автоинспекторы проследят за водителями, которые не пропускают пешеходов в специально отведенных для этого местах. В ведомстве подчеркнули, что пешеходный переход является местом повышенной опасности.

«В этой конфликтной зоне участники движения — как пешеходы, так и водители — очень часто совершают ошибки и просчеты», — отметили в сообщении.

В полиции посоветовали водителям быть внимательными при подъезде к пешеходным переходам, не нарушать скоростной режим, включать ближний свет фар, а также следить за чистотой стекол, фар и за наличием «омывайки».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:28, 27 августа 2018
В работе рязанских ТСЖ нашли около 50 нарушений
12:07, 27 августа 2018
Во вторник рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов
10:11, 27 августа 2018
В Соколовке и Дядькове отключили холодную воду
9:10, 27 августа 2018
Во вторник на трех улицах Рязани отключат свет
15:40, 26 августа 2018
В понедельник три улицы в Никуличах останутся без света
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 315
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 354
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 23 241
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 21 137
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
12:27, 19 августа 2018 20 211
В центре Рязани при столкновении с «семеркой» погиб байкер
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум