Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:10, 27 августа 2018 284
 0    0

Во вторник на трех улицах Рязани отключат свет

Во вторник на трех улицах Рязани отключат свет

Фото: Pixabay.com

Во вторник, 28 августа, на трех улицах Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт админинистрации города.

С 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Маяковского, дома №№ 8/1, 10;
  • проезд Машиностроителей, дом №3;
  • улица Есенина, дом №59/12.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
9:10, 27 августа 2018
Во вторник на трех улицах Рязани отключат свет
15:40, 26 августа 2018
В понедельник три улицы в Никуличах останутся без света
11:00, 26 августа 2018
В Песочне прорвало водопровод
13:08, 25 августа 2018
Субботний коллапс. Автомобили встали в трехкилометровые пробки на Солотчинском мосту
18:34, 24 августа 2018
В понедельник на трех улицах в Никуличах отключат свет
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 104
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 260
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 23 114
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
11:34, 13 августа 2018 21 350
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
12:27, 19 августа 2018 20 169
В центре Рязани при столкновении с «семеркой» погиб байкер
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум