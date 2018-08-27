Во вторник на трех улицах Рязани отключат свет

Во вторник, 28 августа, на трех улицах Рязани отключат свет. Об этом
С 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Маяковского, дома №№ 8/1, 10;
- проезд Машиностроителей, дом №3;
- улица Есенина, дом №59/12.
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Фото: Pixabay.com
Во вторник, 28 августа, на трех улицах Рязани отключат свет. Об этом
С 10:00 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:
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