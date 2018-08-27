В Спасском районе потерялся нуждающийся в медпомощи мужчина

В понедельник, 27 августа, в Спасском районе пропал 62-летний Валерий Михайлович Терновский. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Мужчина проживает в Сельце Гавриловском. Он не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серые.
Особые приметы: сильная сутулость.
Одет: светло-серая футболка, светло-серые брюки.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить оп телефонам 8 800 700 54 52, 112.