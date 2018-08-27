Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:48, 27 августа 2018 615
 0    0

В Спасском районе потерялся нуждающийся в медпомощи мужчина

В Спасском районе потерялся нуждающийся в медпомощи мужчина

В понедельник, 27 августа, в Спасском районе пропал 62-летний Валерий Михайлович Терновский. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина проживает в Сельце Гавриловском. Он не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза серые.

Особые приметы: сильная сутулость.

Одет: светло-серая футболка, светло-серые брюки.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить оп телефонам 8 800 700 54 52, 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:48, 27 августа 2018
В Спасском районе потерялся нуждающийся в медпомощи мужчина
19:50, 27 августа 2018
На рязанца завели дело за попытку дать взятку автоинспекторам в Тюменской области
19:30, 27 августа 2018
ФСБ начнет следить за пользователями сайтов Авито, LiveJournal и Rutube — СМИ
18:26, 27 августа 2018
Рязанца оштрафовали за оправдание терроризма
17:59, 27 августа 2018
В меню рязанских школьников добавят индейку и рыбу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 544
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 487
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 23 551
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 22 420
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
11:15, 27 августа 2018 22 558
Среди погибших в аварии со взорвавшимся «БМВ» в Шиловском районе было двое детей. Подробности трагедии
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум