В понедельник, 27 августа, в Соколовке и Дядькове отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Соколовская, дома 12/5, 16, 13 (частный сектор), 14 (частный сектор), 15 (частный сектор), 10/14;
- улица 1-я Прудная, дома 10, 8, 6 (частный сектор);
- улица Большая, дома с 1 по 81 (частный сектор);
- улица Полевая, дома с 1 по 30 (частный сектор);
- улица Старое Село, дома с 15 по 87 (частный сектор);
- улица Центральная, дома с 1 по 100 (частный сектор);
- улица Юбилейная, дома с 1 по 10, 11 (детский сад).