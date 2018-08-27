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10:11, 27 августа 2018 1 412
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В Соколовке и Дядькове отключили холодную воду

В Соколовке и Дядькове отключили холодную воду

В понедельник, 27 августа, в Соколовке и Дядькове отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Соколовская, дома 12/5, 16, 13 (частный сектор), 14 (частный сектор), 15 (частный сектор), 10/14;
  • улица 1-я Прудная, дома 10, 8, 6 (частный сектор);
  • улица Большая, дома с 1 по 81 (частный сектор);
  • улица Полевая, дома с 1 по 30 (частный сектор);
  • улица Старое Село, дома с 15 по 87 (частный сектор);
  • улица Центральная, дома с 1 по 100 (частный сектор);
  • улица Юбилейная, дома с 1 по 10, 11 (детский сад).

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