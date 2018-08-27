В московских «Котельниках» перестали продавать билеты на Рязань

На автовокзале «Котельники» с 1 августа 2018 года перестали продавать билеты на Рязань. Несмотря на это, посадка на автобусы с платформы продолжается. Люди при входе расписываются в ведомости и по приезду на рязанский автовокзал оплачивают билеты и получают их.

Представитель перевозчика («Славянский экспресс») по телефону прокомментировал ситуацию корреспонденту RZN.info .

По словам собеседника, на такие меры пошли из-за долгов автовокзала. Проблемы начались больше года назад. «С конца 2016 года он [автовокзал] перестал платить нам деньги. На наши претензии там отвечали обещаниями и заверениями о возврате средств с перевозок, и таким образом на сегодняшний день они должны около 50 миллионов. Поэтому с 1 августа мы расторгли с ними договор о сотрудничестве», — рассказали в «Славянском экспрессе».

Собеседник отметил, что перевозчик не отказывается от посадки пассажиров в «Котельниках» в интересах людей, которые привыкли к маршруту. В сентябре начнется судебное разбирательство, и к концу года перевозчик планирует установить на автобусах портативные принтеры для чеков.

Представитель другой стороны — «Котельников» — отметил, что с 1 августа из-за расторжения договора о сотрудничестве перевозчик решил обилечивать пассажиров самостоятельно.

При этом платформу для посадки пассажиров на автобусы они продолжат предоставлять и далее.

Отметим, что «Котельники» теперь являются промежуточной остановкой. Автобусы «Москва — Рязань» стартуют от станции метро «Красногвардейская».