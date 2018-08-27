В меню рязанских школьников добавят индейку и рыбу

В рацион рязанских школьников добавят больше салатов, свежих овощей, индейку и рыбу. Об этом сообщил
С 1 сентября этого года меню будут планировать на 15 дней, а не на десять, как это было ранее.
Как рассказал директор муниципального предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий, за первое полугодие в организации отремонтировали кондитерский, овощной и производственный цеха. Кроме того, ввели в эксплуатацию новый мясной цех для производства.
Он отметил, что это поможет ввести в меню новые блюда, уменьшить расход продуктов и сократить время приготовления блюд в школьных столовых.