В Ермишинском районе мужчина потребовал у знакомой десять тысяч за молчание о ДТП

В Ермишинском районе задержали мужчину, который потребовал у знакомой, попавшей в ДТП, десять тысяч рублей за молчание. Об этом сообщила
Выяснилось, что 25-летний житель Ермиши случайно увидел в кювете дороги недалеко от села Кафтейка автомобиль, за рулем которого была его 45-летняя знакомая. Мужчина помог женщине вытащить машину на проезжую часть и отвезти ее до дома пострадавшей.
Затем он потребовал у женщины деньги за молчание: он пообещал не сообщать полиции о ДТП за десять тысяч рублей.
Пострадавшая отдала деньги. После этого она рассказала о произошедшем родственникам. Информация дошла до полиции. Оперативники разыскали и задержали злоумышленника, похищенное изъяли.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.