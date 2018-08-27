У жителей Рязанского района стали воровать землю

У жителей Полян стали воровать землю. Неизвестный приходит на участки по ночам и вывозит чернозем на тележке, пишет издательство «
«Ворует землю кубами. Причем копает уже третий год. В этот раз обнаглел, выкопал 10 кубов чернозема у нас на участке и 5 — у соседей», — рассказала хозяйка пострадавшего участка Наталья.
По ее словам, в предыдущие годы злоумышленник «перекроил окопами весь участок». Раньше на этом месте была свалка, которую рязанцы вывезли сами. Почва плодородная — до времен мелиорации здесь было болото.
Забор вокруг недавно купленной земли рязанка поставить еще не успела — от соседей ее собственность отделяет преграда в виде колышков и веревки.
«Колышки наши выпинываются и человек проходит на участок. Вырезает траву и аккуратно откладывает ее в сторону. А потом выкапывает огромные ямы», — отметила Наталья.
Она попросила тех, кто заметит вора, сфотографировать его или снять на видео. «Вознаграждение гарантируем. А еще возьмите номер телефона. Нам очень нужен такой работник… роет аккуратно, почти по линеечке… Может, он нам фундамент выкопает? Мы ему тогда землю простим», — заявила женщина.