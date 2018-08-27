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17:51, 27 августа 2018 151
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У жителей Рязанского района стали воровать землю

У жителей Рязанского района стали воровать землю

Фото: Издательство «Пресса»

У жителей Полян стали воровать землю. Неизвестный приходит на участки по ночам и вывозит чернозем на тележке, пишет издательство «Пресса».

«Ворует землю кубами. Причем копает уже третий год. В этот раз обнаглел, выкопал 10 кубов чернозема у нас на участке и 5 — у соседей», — рассказала хозяйка пострадавшего участка Наталья.

По ее словам, в предыдущие годы злоумышленник «перекроил окопами весь участок». Раньше на этом месте была свалка, которую рязанцы вывезли сами. Почва плодородная — до времен мелиорации здесь было болото.

Забор вокруг недавно купленной земли рязанка поставить еще не успела — от соседей ее собственность отделяет преграда в виде колышков и веревки.

«Колышки наши выпинываются и человек проходит на участок. Вырезает траву и аккуратно откладывает ее в сторону. А потом выкапывает огромные ямы», — отметила Наталья.

Она попросила тех, кто заметит вора, сфотографировать его или снять на видео. «Вознаграждение гарантируем. А еще возьмите номер телефона. Нам очень нужен такой работник… роет аккуратно, почти по линеечке… Может, он нам фундамент выкопает? Мы ему тогда землю простим», — заявила женщина.


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