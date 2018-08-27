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9:51, 27 августа 2018 1 405
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Скопинец получил срок за участие в наркогруппировке

Скопинец получил срок за участие в наркогруппировке

Житель Скопинского района получил срок за участие в группировке по сбыту наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что один из членов преступной группы связывался с осужденным через интернет и говорил ему, где можно найти запрещенные вещества. Скопинец забирал их из тайников и продавал.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и с применением статьи 64 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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