Скопинец получил срок за участие в наркогруппировке

Житель Скопинского района получил срок за участие в группировке по сбыту наркотиков. Об этом сообщила
Известно, что один из членов преступной группы связывался с осужденным через интернет и говорил ему, где можно найти запрещенные вещества. Скопинец забирал их из тайников и продавал.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ и с применением статьи 64 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.