Синоптики рассказали, когда в столицу придут дожди

Синоптики рассказали, что дожди и похолодание придут в столицу во второй половине недели, передает РИА «
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что температура будет выше климатической нормы, «то есть тепло пока что нас не покидает».
«Начиная с 30 августа характер погоды начнет меняться — увеличится облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в четверг не исключена гроза. К нам будет поступать прохладный воздух, и уже днем в четверг в Москве температура будет не выше плюс 25 градусов», — сказала она.
По словам Поздняковой, в субботу, 1 сентября, возможен небольшой дождь.