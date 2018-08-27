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16:46, 27 августа 2018 383
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Синоптики рассказали, когда в столицу придут дожди

Синоптики рассказали, когда в столицу придут дожди

Фото: Pixabay.com

Синоптики рассказали, что дожди и похолодание придут в столицу во второй половине недели, передает РИА «Новости».

Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что температура будет выше климатической нормы, «то есть тепло пока что нас не покидает».

«Начиная с 30 августа характер погоды начнет меняться — увеличится облачность, местами пройдет кратковременный дождь, в четверг не исключена гроза. К нам будет поступать прохладный воздух, и уже днем в четверг в Москве температура будет не выше плюс 25 градусов», — сказала она.

По словам Поздняковой, в субботу, 1 сентября, возможен небольшой дождь.


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