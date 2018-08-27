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14:13, 27 августа 2018 257
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Сгоревший в Рязанском районе дом принадлежал многодетной семье

Сгоревший в Рязанском районе дом принадлежал многодетной семье

Фото: Издательство «Пресса»

Дом, сгоревший в воскресенье, 26 августа, в деревне Шахманово Рязанского района, принадлежал многодетной семье. Об этом пишет ИД «Пресса».

От первого этажа дома остались кирпичные стены. Второй этаж, сделанный из дерева, сгорел полностью.

Пламя перекинулось на крышу соседнего дома. Он также пострадал, но здание можно восстановить.

Во время пожара семья была внизу. Один из сыновей поднялся и увидел огонь.

Причины произошедшего уточняются.

Семью погорельцев, оставшихся без крыши над головой, приютили родственники.

Как отметила глава Тюшевского сельского поселения Тамара Янина, руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид уже выделил для многодетной семьи двухкомнатную квартиру в Тюшеве. Неравнодушные жители помогают пострадавшим вещами.

Как отметила Янина, муж с женой — работники «Авангарда» (механизатор и доярка).


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