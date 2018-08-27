С начала года в Рязани заделали ямы на 178 улицах. Об этом сообщил
Общая площадь ремонта составила 28 700 квадратных метров. Работы выполнили с помощью литого асфальтобетона, а с апреля — с применением горячей асфальтобетонной смеси.
Как рассказал Сергей Карабасов на совещании в понедельник, 27 августа, в рамках второго этапа дорожной кампании ремонт начали на семи объектах.
Это участки дорог на улицах Советской Армии, 1-й Красной, Фирсова, Пожалостина, Кудрявцева, Весенней, а также на участке дороги от улицы Зубковой до СЧ-17.
«В ближайшее время» работы планируют начать на Театральной площади.