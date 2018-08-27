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18:53, 27 августа 2018 178
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С начала года в Рязани заделали ямы на 178 улицах

С начала года в Рязани заделали ямы на 178 улицах

Фото: Администрация Рязани

С начала года в Рязани заделали ямы на 178 улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Общая площадь ремонта составила 28 700 квадратных метров. Работы выполнили с помощью литого асфальтобетона, а с апреля — с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Как рассказал Сергей Карабасов на совещании в понедельник, 27 августа, в рамках второго этапа дорожной кампании ремонт начали на семи объектах.

Это участки дорог на улицах Советской Армии, 1-й Красной, Фирсова, Пожалостина, Кудрявцева, Весенней, а также на участке дороги от улицы Зубковой до СЧ-17.

«В ближайшее время» работы планируют начать на Театральной площади.


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