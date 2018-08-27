Рязанский приборный завод представил свою продукцию на форуме «Армия-2018»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) представил свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Предприятие участвовало в выставке в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ» в павильоне ГК «Ростех», которую посетил министр обороны Сергей Шойгу.
Рязанский приборный завод экспонировал изделия, созданные на базе лазерных и видеокомпьютерных технологий, а также макет радиолокационной станции для вертолета.
Советник первого заместителя гендиректора АО «КРЭТ» Владимир Михеев подчеркнул инновационность разработок завода и отметил, что предприятие входит в число лучших в составе КРЭТ.
«Приборный завод под руководством концерна „Радиоэлектронные технологии“ участвует в разработке нового комплекса интегрированной модульной авионики двойного назначения», — сказал первый заместитель гендиректора, технический директор АО «ГРПЗ» Геннадий Колодько.
На Международный военно-технический форум «Армия-2018» прибыли более ста зарубежных делегаций. На выставке представили новейшие образцы российского вооружения и техники.