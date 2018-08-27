Рязанская поэтесса продолжит бороться за десять миллионов в новом реалити-шоу СТС

Рязанская поэтесса Анна Бобровская и ее бывший муж Сергей Метель продолжат бороться за десять миллионов рублей в новом реалити-шоу «Союзники» на СТС. Из передачи выбыли участники, голосовавшие против них.
Бобровская и ее экс-супруг выдержали два испытания. В первом они едва не выиграли иммунитет, который дал бы им «защиту» во время голосования: пара предпоследней выбыла из соревнований, в которой мужчина держал женщину над водой.
Передачу можно посмотреть
Напомним, победители шоу выиграют десять миллионов рублей, которые сможет получить их ребенок после совершеннолетия.