Россию предложили поделить на 14 макрорегионов

Министерство экономического развития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов. Правительство рассмотрит инициативу уже в сентябре, пишет «
При новом делении упор сделают на социально-экономических, а не на административных связях.
Кроме уже имеющихся Северокавказского и Дальневосточного, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский регионы.
В ведомстве предположили, что такое деление позволит регионам лучше взаимодействовать.
В состав каждого макрорегиона предложили включить хотя бы один крупный центр экономического роста. В каждом макрорегионе также должны появится объекты инфраструктуры, которые обеспечат связанность территорий и выход к международным рынкам и транспортным коридорам Запад—Восток, Север—Юг.