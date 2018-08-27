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11:34, 27 августа 2018 177
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Россию предложили поделить на 14 макрорегионов

Россию предложили поделить на 14 макрорегионов

Министерство экономического развития предложило поделить Россию на 14 макрорегионов. Правительство рассмотрит инициативу уже в сентябре, пишет «Коммерсант».

При новом делении упор сделают на социально-экономических, а не на административных связях.

Кроме уже имеющихся Северокавказского и Дальневосточного, появятся Центральный, Центрально-Черноземный, Южный, Северный, Северо-Западный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский регионы.

В ведомстве предположили, что такое деление позволит регионам лучше взаимодействовать.

В состав каждого макрорегиона предложили включить хотя бы один крупный центр экономического роста. В каждом макрорегионе также должны появится объекты инфраструктуры, которые обеспечат связанность территорий и выход к международным рынкам и транспортным коридорам Запад—Восток, Север—Юг.


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