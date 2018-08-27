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22:51, 27 августа 2018 1 372
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Рецидивист с ВИЧ получил срок за ограбление и изнасилование девушки в Приокском

Рецидивист с ВИЧ получил срок за ограбление и изнасилование девушки в Приокском

В Приокском 32-летний рязанец ограбил и изнасиловал 23-летнюю выпускницу вуза. Инцидент произошел в июле, рассказали в сюжете телеканала «Город».

Девушка, уроженка Татарстана, познакомилась с мужчиной в парке. Некоторое время они беседовали, но потом злоумышленник отнял ее сумочку с паспортом, телефоном и банковскими карточками и начал избивать.

Ударив жертву несколько раз по лицу, нападавший за волосы оттащил ее в посадку, где изнасиловал. После этого мужчина предложил пойти к нему домой. Испуганная девушка согласилась и, улучив момент, сбежала и вызвала полицию.

Прибывшие оперативники задержали преступника по горячим следам. Оказалось, что ранее его уже неоднократно судили за ограбления и угрозы убийством. Кроме того, у злоумышленника была третья стадия вируса иммунодефицита.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ, части 1 статьи 131 УК РФ, части 1 статьи 132 УК РФ и части 1 статьи 122 УК РФ. По всем пунктам его признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет заключения в колонии строгого режима.

Отмечается, что результаты первых медицинских исследований показали, что жертва преступника не заразилась ВИЧ.


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