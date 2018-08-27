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17:05, 27 августа 2018 187
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Половину полисов ОСАГО рязанцы оформили в электронном виде

Половину полисов ОСАГО рязанцы оформили в электронном виде

За шесть месяцев 2018 года рязанцы оформили 170 243 полиса ОСАГО. 59% договоров заключили в электронном виде, сообщила пресс-служба Банка России.

По данным банка, в первом полугодии Рязанская область вошла в пятерку лидеров по ЦФО (без учета Москвы и Московской области) по количеству оформленных полисов е-ОСАГО.

«Электронные полисы ОСАГО — удобная альтернатива традиционным бумажным договорам, — заявил управляющий рязанским отделением Сергей Кузнецов. — Их внедрение позволило снизить недовольство рязанцев страховыми компаниями, которые подчас затягивали оформление „автогражданки“. Теперь каждый автовладелец может сам гарантированно приобрести необходимый для передвижения на машине полис».

При выборе страховщика рязанцам посоветовали проверять, имеет ли компания лицензию. Сделать это можно на сайте.


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