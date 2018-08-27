Пьяный рязанец на «девяносто девятой» улетел в кювет, пострадал ребенок

Пьяный рязанец на «девяносто девятой» улетел в кювет. В аварии пострадал ребенок,
В пятницу, 24 августа, примерно в 18:30, в Рязани на 185-м километре дороги «Урал» 59-летний мужчина на ВАЗ-21099 не справился с управлением, машина оказалась в кювете.
Пятилетний пассажир получил ушибы. Отмечается, что ребенка перевозили в специальном удерживающем кресле.
Как оказалось, водитель был нетрезв. Степень опьянения составила 1,015 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в шесть раз превышает допустимый уровень. У него также не было паспорта, «прав» и ОСАГО.