Новые санкции США против России вступили в силу

В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые санкции США против России. Они предполагают прекращение любой помощи со стороны Соединенных Штатов, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов», передает РИА «
Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Запрет не распространяется на товары для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
Новые санкции ввели из-за
Более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что он затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.