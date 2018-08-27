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9:48, 27 августа 2018 305
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Новые санкции США против России вступили в силу

Новые санкции США против России вступили в силу

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 27 августа, вступили в силу новые санкции США против России. Они предполагают прекращение любой помощи со стороны Соединенных Штатов, «кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов», передает РИА «Новости».

Госдеп перестанет выдавать российским государственным компаниям лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения. Запрет не распространяется на товары для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Новые санкции ввели из-за дела Скрипалей.

Более жесткий пакет санкций могут ввести в ноябре. Предполагается, что он затронет кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.


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