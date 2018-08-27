Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:19, 27 августа 2018 179
 0    0

Карабасов поручил усилить контроль за вывозом мусора из рязанских дворов

Карабасов поручил усилить контроль за вывозом мусора из рязанских дворов

И.о. главы администрации Сергей Карабасов провел совещание, на котором обсудили ежедневную уборку городских территорий, а также ремонт дорог в городе. Об этом сообщил сайт мэрии.

Карабасов поручил усилить контроль за своевременным вывозом мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов.

«Рязанцы жалуются на не просто неудовлетворительную, а откровенно плохую работу некоторых управляющих компаний. Это недопустимо. Жители за эти услуги платят деньги, и они должны оказываться в срок и с надлежащим качеством», — подчеркнул он.

Также и.о. главы администрации поручил «оперативно» реагировать на жалобы жителей и не откладывать решение коммунальных вопросов на несколько дней.

«Недопустимо оставлять без внимания жалобы горожан или откладывать решение возникших коммунальных проблем «до понедельника, — отметил Карабасов. Такие вопросы как прорыв водопровода или другие аварийные ситуации должны решаться в первоочередном порядке».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
17:19, 27 августа 2018
Карабасов поручил усилить контроль за вывозом мусора из рязанских дворов
16:36, 27 августа 2018
По просьбам рязанцев «Зеленый сад» отремонтировал дорогу в Кальном
15:11, 27 августа 2018
В московских «Котельниках» перестали продавать билеты на Рязань
12:28, 27 августа 2018
В работе рязанских ТСЖ нашли около 50 нарушений
12:07, 27 августа 2018
Во вторник рязанские автоинспекторы проследят за водителями около пешеходных переходов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку

История строительства и архивные кадры. Как появился мост через Оку 4

RZN.info предлагает вспомнить историю появления моста: кому мы обязаны его появлением и какую технологию рабочие применили впервые в Советском Союзе.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:59, 22 августа 2018 29 486
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 428
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 23 523
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
22:31, 25 августа 2018 22 039
Салют и «Каскад». В Рязани отметили 300-летие полиции
12:27, 19 августа 2018 20 250
В центре Рязани при столкновении с «семеркой» погиб байкер
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум