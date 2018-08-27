Карабасов поручил усилить контроль за вывозом мусора из рязанских дворов

И.о. главы администрации Сергей Карабасов провел совещание, на котором обсудили ежедневную уборку городских территорий, а также ремонт дорог в городе. Об этом сообщил
Карабасов поручил усилить контроль за своевременным вывозом мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов.
«Рязанцы жалуются на не просто неудовлетворительную, а откровенно плохую работу некоторых управляющих компаний. Это недопустимо. Жители за эти услуги платят деньги, и они должны оказываться в срок и с надлежащим качеством», — подчеркнул он.
Также и.о. главы администрации поручил «оперативно» реагировать на жалобы жителей и не откладывать решение коммунальных вопросов на несколько дней.
«Недопустимо оставлять без внимания жалобы горожан или откладывать решение возникших коммунальных проблем «до понедельника, — отметил Карабасов. Такие вопросы как прорыв водопровода или другие аварийные ситуации должны решаться в первоочередном порядке».