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21:32, 27 августа 2018 676
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Из-за реконструкции трассы М-5 на улице Роща снова отключат электричество

Из-за реконструкции трассы М-5 на улице Роща снова отключат электричество

Из-за реконструкции окружной дороги трассы М-5 в четверг, 30 августа, на улице Роща в Рязани снова отключат электричество. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Света в жилых домах на окраине города не будет с 8:00 до 17:00.


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