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14:30, 27 августа 2018 216
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Доллар подешевел почти на 40 копеек

Доллар подешевел почти на 40 копеек

В понедельник, 27 августа, доллар подешевел на 39,48 копейки — до 67,3963 рубля. Курс евро снизился на 18,03 копейки — до 78,2269 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 копейки. Она составила 72,2701 рубля.

Соотношение сформировалось на фоне новых санкций США, основанием для которых послужило дело Скрипалей. Они запрещают любую помощь Москве со стороны Вашингтона. Исключение может составить срочная гуманитарная поддержка, продукты питания и сельскохозяйственные товары.

Ожидается, что в ноябре США введут «более жесткие» санкции. Они могут затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.


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