Доллар подешевел почти на 40 копеек

В понедельник, 27 августа, доллар подешевел на 39,48 копейки — до 67,3963 рубля. Курс евро снизился на 18,03 копейки — до 78,2269 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 копейки. Она составила 72,2701 рубля.
Соотношение сформировалось на фоне новых
Ожидается, что в ноябре США введут «более жесткие» санкции. Они могут затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт товаров.