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22:05, 26 августа 2018 142
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Во Флориде неизвестный открыл стрельбу по толпе

Во Флориде неизвестный открыл стрельбу по толпе

В городе Джексонвилл американской Флориды неизвестный открыл стрельбу по толпе. Об этом сообщил в Twitter офис шерифа.

Портал News4jax со ссылкой на источники сообщает, что погибли как минимум четыре человека, одиннадцать пострадали.

Предварительно, стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing на соревнованиях по киберспорту.


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