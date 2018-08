Во Флориде неизвестный открыл стрельбу по толпе

В городе Джексонвилл американской Флориды неизвестный открыл стрельбу по толпе. Об этом сообщил в Twitter офис шерифа.

Портал News4jax со ссылкой на источники сообщает, что погибли как минимум четыре человека, одиннадцать пострадали.

Предварительно, стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing на соревнованиях по киберспорту.

#EXCLUSIVE: PHOTOGRAPH'S FROM THE SCENE: Where Mass Shooting Have Been Reportrd In Jacksonville Landing, Florida. pic.twitter.com/geyG00zwIl