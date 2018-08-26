Во Флориде неизвестный открыл стрельбу по толпе

В городе Джексонвилл американской Флориды неизвестный открыл стрельбу по толпе. Об этом сообщил в
Портал News4jax со ссылкой на источники сообщает, что погибли как минимум четыре человека, одиннадцать пострадали.
Предварительно, стрельба произошла в развлекательном комплексе Jacksonville Landing на соревнованиях по киберспорту.
#EXCLUSIVE: PHOTOGRAPH'S FROM THE SCENE: Where Mass Shooting Have Been Reportrd In Jacksonville Landing, Florida. pic.twitter.com/geyG00zwIl— 🇮🇳 Research And Analysis 🇮🇳 (@RAW_RESEARCH) 26 августа 2018 г.