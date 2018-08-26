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20:04, 26 августа 2018 99
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В Ряжском районе сгорел трактор

В Ряжском районе сгорел трактор

Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 26 августа, в ряжском селе Марчуки-2 сгорел трактор. Сигнал о пожаре поступил в 14:59, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжал один расчет.

Никто не пострадал.


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