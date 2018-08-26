В Путятинском районе проверили школьные автобусы. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщило издательство «
Для осмотра автобусы пригнали к площади перед администрацией района. Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шацкий» Евгений Ферапонтов рассказал, что во время проверки нашли «некоторые недостатки».
«Дадим время на их исправление, но к 1 сентября еще раз проверим, и нарушения должны быть устранены, — отметил он. — Водителям хочу напомнить об ответственности, которую они несут при перевозке детей и почаще напоминайте ребятам о правилах поведения не только в автобусе, но и на проезжей части!».
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