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15:20, 26 августа 2018 143
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В Путятинском районе проверили школьные автобусы

В Путятинском районе проверили школьные автобусы

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском районе проверили школьные автобусы. Об этом в воскресенье, 26 августа, сообщило издательство «Пресса».

Для осмотра автобусы пригнали к площади перед администрацией района. Начальник ОГИБДД МО МВД России «Шацкий» Евгений Ферапонтов рассказал, что во время проверки нашли «некоторые недостатки».

«Дадим время на их исправление, но к 1 сентября еще раз проверим, и нарушения должны быть устранены, — отметил он. — Водителям хочу напомнить об ответственности, которую они несут при перевозке детей и почаще напоминайте ребятам о правилах поведения не только в автобусе, но и на проезжей части!».

Перед началом учебного года к водителям также обратились рязанские автоинспекторы.


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