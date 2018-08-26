Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 26 августа 2018 80
 0    0

В понедельник три улицы в Никуличах останутся без света

В понедельник три улицы в Никуличах останутся без света

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 27 августа, три улицы в Никуличах останутся без света. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

С 10:00 до 16:00 электричества не будет по адресам:

  • улица Пронская, дома №1, №104/2;
  • улица Никуличинская, дома с №1 по №137;
  • улица 1-я Нагорная, дом №22.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
15:40, 26 августа 2018
В понедельник три улицы в Никуличах останутся без света
11:00, 26 августа 2018
В Песочне прорвало водопровод
13:08, 25 августа 2018
Субботний коллапс. Автомобили встали в трехкилометровые пробки на Солотчинском мосту
18:34, 24 августа 2018
В понедельник на трех улицах в Никуличах отключат свет
16:18, 24 августа 2018
В Приокском восстановили упавшую остановку
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Творчество для души и от души. Рязанская группа John Lemon о любви к музыке без корысти

Победители фестиваля «Подбелка» ответили на вопросы RZN.info и поделились кое-каким секретом…

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 31 050
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
16:59, 22 августа 2018 28 838
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 27 099
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
11:01, 21 августа 2018 22 883
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
11:34, 13 августа 2018 21 265
Появилось видео ночной аварии с мотоциклистом в центре Рязани 11
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум