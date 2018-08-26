В Окском заповеднике отметили ночь летучих мышей. Об этом сообщил
Эта ночь отмечается в последние выходные августа.
Отмечается, что в Окском заповеднике насчитывается 12 видов летучих мышей, все они насекомоядные.
«Чтобы понаблюдать за летучими мышами, можно, например, выбраться в сумерках на реку — именно там проще всего увидеть вылетевших на охоту ночниц», — рассказали в сообщении.
В заповеднике водятся водяная и прудовая ночницы — небольшие зверьки с размахом крыльев 24-28 см. Реже встречаются усатая ночница и ночница Брандта.
Самым массовым видом летучих мышей в Окском заповеднике является рыжая вечерница.