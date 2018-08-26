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10:20, 26 августа 2018 302
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В Окском заповеднике отметили ночь летучих мышей

В Окском заповеднике отметили ночь летучих мышей

В Окском заповеднике отметили ночь летучих мышей. Об этом сообщил сайт парка.

Эта ночь отмечается в последние выходные августа.

Отмечается, что в Окском заповеднике насчитывается 12 видов летучих мышей, все они насекомоядные.

«Чтобы понаблюдать за летучими мышами, можно, например, выбраться в сумерках на реку — именно там проще всего увидеть вылетевших на охоту ночниц», — рассказали в сообщении.

В заповеднике водятся водяная и прудовая ночницы — небольшие зверьки с размахом крыльев 24-28 см. Реже встречаются усатая ночница и ночница Брандта.

Самым массовым видом летучих мышей в Окском заповеднике является рыжая вечерница.


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