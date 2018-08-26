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21:34, 26 августа 2018 313
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В Молдавии протестующие потребовали отставки правительства

В Молдавии протестующие потребовали отставки правительства

Участники протеста в центре Кишинева потребовали отставки правительства и премьера Павла Филипа, а также аннулирования закона о налоговой амнистии и прекращения политического преследования оппозиции, передает РИА «Новости».

Митинг правых организовали партия «Платформа «Достоинство и правда» (PDA), партия «Действие и солидарность» и Либерально-демократическая партия Молдовы. Протестующие требуют признать результаты выборов мэра Кишинева, отменить смешанную избирательную систему и отправить в отставку судей, не признавших итоги голосования.

Лидера PDA Андрея Нэстасе вышли поддержать более шести с половиной тысяч человек. Организаторы заявляли, что намерены собрать около 30 тысяч человек и ночевать в палатках.

По данным ЦИК, победителем досрочных выборов мэра в Кишенева стал кандидат от партии «Платформа «Достоинство и правда» Нэстасе, набравший 52,57% голосов. Высшая судебная палата 25 июня окончательно признала выборы недействительными из-за агитации в день выборов, а Центральная избирательная комиссия 29 июня аннулировала результаты голосования.


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