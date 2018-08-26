В Калининграде подросток упал с железнодорожного моста после удара током. Видео

В Калининграде подросток упал с железнодорожного моста после удара током. Об этом сообщил
По предварительным данным, подросток вместе с друзьями поднялся по технологической лестнице на арку железнодорожного путепровода.
Молодой человек приблизился к контактной сети, схватился за нее руками и его ударило током. Он потерял сознание и упал вниз на железнодорожное полотно.
Несовершеннолетнего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом свода основания черепа.
«После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств происшедшего, этому случаю будет дана правовая оценка», — отметили в сообщении.
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