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21:02, 26 августа 2018 441
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В горах Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб спасатель

В горах Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб спасатель

В воскрсенье, 26 августа, в горах Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб спасатель Эдуард Скрипник. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Группа, в которую входил Скрипник, транспортировала тела троих альпинистов, пропавших при восхождении на гору Галдор. Из-за регулярного камнепада спутить погибших раньше не получалось, хотя их нашли 23 августа.

Скрипник стал спасателем в апреле 2007 года. Коллеги рассказали, что он имел высокую профессиональную и спортивную подготовку.

«Принимал активное участие в статусе руководителя во многих сложных поисково-спасательных работах. За время работы в отряде зарекомендовал себя как человек смелый, целеустремлённый, опытный альпинист, способный проводить поисково-спасательные работы высокой сложности», — отметили в МЧС

Семье спасателя окажут помощь.

Фото ГУ МЧС по Ставропольскому краю


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