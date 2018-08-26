В воскрсенье, 26 августа, в горах Северной Осетии при эвакуации тел альпинистов погиб спасатель Эдуард Скрипник. Об этом
Группа, в которую входил Скрипник, транспортировала тела троих альпинистов, пропавших при восхождении на гору Галдор. Из-за регулярного камнепада спутить погибших раньше не получалось, хотя их нашли 23 августа.
Скрипник стал спасателем в апреле 2007 года. Коллеги рассказали, что он имел высокую профессиональную и спортивную подготовку.
«Принимал активное участие в статусе руководителя во многих сложных поисково-спасательных работах. За время работы в отряде зарекомендовал себя как человек смелый, целеустремлённый, опытный альпинист, способный проводить поисково-спасательные работы высокой сложности», — отметили в МЧС
Семье спасателя окажут помощь.
Фото ГУ МЧС по Ставропольскому краю