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17:48, 26 августа 2018 571
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В центре Москвы нашли тело 14-летней девочки

В центре Москвы нашли тело 14-летней девочки

В центре Москвы нашли тело 14-летней девочки. Об этом сообщили в столичном следкоме.

По данным следователей, в ночь с субботы на воскресенье девочка была в квартире дома по улице Подвойского с 44-летним мужчиной. Утром 26 августа ее тело без видимых повреждений нашли рядом с домом.

Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу.


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