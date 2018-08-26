В центре Москвы нашли тело 14-летней девочки. Об этом сообщили в столичном следкоме.
По данным следователей, в ночь с субботы на воскресенье девочка была в квартире дома по улице Подвойского с 44-летним мужчиной. Утром 26 августа ее тело без видимых повреждений нашли рядом с домом.
Следователи возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Сегодня утром у дома по улице Подвойского в столице было обнаружено тело 14-летней девочки без видимых телесных повреждений. По данным следствия, ночью она находилась в одной из квартир этого дома с 44-летним мужчиной.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 26 августа 2018 г.
Проверяется его возможная причастность к смерти ребёнка pic.twitter.com/UF3jEyvmk3