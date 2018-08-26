Скончался драматург Нил Саймон

В воскресенье, 26 августа, скончался известный американский драматург Нил Саймон, передает РИА «
Саймон умер из-за пневмонии на 92-ом году жизни.
Драматургу принадлежат комедии «Странная парочка», «Босиком по парку» и «Пленник второй авеню». Он написал десятки пьес, сценарии для пяти мюзиклов, ставших хитами, более 20 киносценариев и два тома мемуаров.
Нил Саймон получил премии Тони за «Странную парочку», «Билокси Блюз» и «Потерянного в Йонкерсе». Драматург был обладателем Пулитцеровской премии. Его часто называли «самым популярным драматургом в мире после Шекспира».
Фото AP Photo / Gary Stuart