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11:49, 26 августа 2018 2 159
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Рязанцев предупредили о тридцатиградусной жаре

Рязанцев предупредили о тридцатиградусной жаре

Рязанцев предупредили о жаре. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Три дня подряд с понедельника, 27 августа, на территории Рязанской области местами ожидается жара до +31 градуса.


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