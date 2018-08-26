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17:22, 26 августа 2018 722
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На купол храма в рязанском селе Чурики установили крест

На купол храма в рязанском селе Чурики установили крест

На купол храма в селе Чурики Михайловского района установили крест. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Богоявленский храм начали активно восстанавливать полтора года назад. Многие годы его старостой была Наталья Козлова, которую впоследствии Церковь провозгласили новомученницей.

«Все это время чуриковцев, по их рассказу, сопровождают чудеса. Так, год назад была написана и к дню памяти мученицы Натальи передана в храм икона святой, — отметили в епархии. — И очередным чудом стало появление в храме еще одной иконы святой, на этот раз — вырезанной из дерева. Эта икона должна была прибыть к 14 сентября, но удивительным образом оказалась в Чуриках накануне воздвижения накупольного креста».

На деньги сельчан в храме также установили иконостас и отремонтировали крышу.

Фото сайта Рязанской епархии


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