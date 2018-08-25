Жаркое прощание. Погода на последнюю рабочую неделю лета в Рязани

Гидрометцентр
Дневные температуры окажутся выше +26 градусов. Самым теплым должен стать вторник: столбики термометров поднимутся до +29 градусов.
Ночами от +11 до +14 градусов.
По данным синоптиков, дожди возможны в четверг и пятницу.
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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Дневные температуры окажутся выше +26 градусов. Самым теплым должен стать вторник: столбики термометров поднимутся до +29 градусов.
Ночами от +11 до +14 градусов.
По данным синоптиков, дожди возможны в четверг и пятницу.
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