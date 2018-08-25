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18:14, 25 августа 2018 525
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Жаркое прощание. Погода на последнюю рабочую неделю лета в Рязани

Жаркое прощание. Погода на последнюю рабочую неделю лета в Рязани

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на последнюю рабочую неделю лета. С 27 по 31 августа в Рязани будет жарко.

Дневные температуры окажутся выше +26 градусов. Самым теплым должен стать вторник: столбики термометров поднимутся до +29 градусов.

Ночами от +11 до +14 градусов.

По данным синоптиков, дожди возможны в четверг и пятницу.


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