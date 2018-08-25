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17:45, 25 августа 2018 677
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Во Владимирской области солдат погиб на учениях, спасая сослуживца

Во Владимирской области солдат погиб на учениях, спасая сослуживца

Во Владимирской области солдат-срочник Ярослав Лепин погиб на учениях, спасая сослуживца, передает РИА «Новости».

На занятиях по тактико-специальной подготовке 23 августа солдаты наводили паромную переправу через Оку. Во время сброса понтонного звена двое военнослужащих не смогли его удержать и упали в реку. Один из них начал захлебываться. Двое мужчин бросились к нему. Лепин смог вытолкнуть тонущего, а сам ушел под воду.

Тело солдата нашли через два часа вдали от места происшествия, куда его унесло течением.

Ярослава Лепина посмертно представили к государственной награде. Его призывали в армию из Нижнего Новгорода.


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