Во Франции мясники и охотники сорвали фестиваль веганов

Городской совет Кале отменил фестиваль веганов из-за «крайне агрессивных угроз» охотников и производителей мясной продукции. Он должен был пройти в сентябре, передает РИА «
Веганство (отказ от потребления в пищу всех продуктов животного происхождения) в последние годы стало популярно во Франции. Мясники считают, что веганы и поддерживающие их СМИ пытаются «навязать обществу свой образ жизни и питания». Кроме того, в апреле вандалы атаковали несколько мясных лавок в Па-де-Кале. Из-за этого лидер профсоюза мясников Жан Франсуа Гихард обратился в министерство внутренних дел с требованием обеспечить условия для работы в индустрии.