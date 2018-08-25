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9:42, 25 августа 2018 1 527
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В Рязанской области ищут родственников пропавшего солдата

В Рязанской области ищут родственников пропавшего солдата

В Рязанской области ищут родственников пропавшего солдата. Об этом сообщило «Поисковое движение России».

В августе 2018 года во время проведения вахты памяти в Смоленской области активисты нашли останки красноармейца Елисеева Дмитрия Абрамовича 1906 года рождения.

Уроженец Рязанской области считался пропавшим без вести.

Активисты ищут родственников солдата, уроженцев села Мурмино:

  • Елисеева Николая Дмитриевича, 1937 года рождения;
  • Елисееву Марию Дмитриевну, 1933 года рождения;
  • Елисееву Екатерину Дмитриевну, 1940 года рождения.

Также поисковики пытаются найти родственников всех Елисеевых, уроженцев села Кидосово Спасского района или села Мурмино:

  • Елисеев Иван Абрамович, 1923 года рождения;
  • Елисеев Николай Иванович, 1929 года рождения;
  • Елисеева Мария Ивановна, 1931 года рождения;
  • Елисеева Валентина Ивановна. 1931 года рождения.

«Поможем солдату вернуться на родину», — отметили в сообщении.

Связаться с активистами можно по телефону: +7 (953) 746-20-63 (Кокорева Ирина).


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