В Рязанской области ищут родственников пропавшего солдата. Об этом сообщило «Поисковое движение России».
В августе 2018 года во время проведения вахты памяти в Смоленской области активисты нашли останки красноармейца Елисеева Дмитрия Абрамовича 1906 года рождения.
Уроженец Рязанской области считался пропавшим без вести.
Активисты ищут родственников солдата, уроженцев села Мурмино:
- Елисеева Николая Дмитриевича, 1937 года рождения;
- Елисееву Марию Дмитриевну, 1933 года рождения;
- Елисееву Екатерину Дмитриевну, 1940 года рождения.
Также поисковики пытаются найти родственников всех Елисеевых, уроженцев села Кидосово Спасского района или села Мурмино:
- Елисеев Иван Абрамович, 1923 года рождения;
- Елисеев Николай Иванович, 1929 года рождения;
- Елисеева Мария Ивановна, 1931 года рождения;
- Елисеева Валентина Ивановна. 1931 года рождения.
«Поможем солдату вернуться на родину», — отметили в сообщении.
Связаться с активистами можно по телефону: