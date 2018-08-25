В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей,
По словам представителя ведомства Ирины Волк, четверо членов преступной группировки с 2013 по 2017 год открыли более 60 «фирм-однодневок», на счета которых переводили деньги «клиентов». Доход банды составил около 300 миллионов рублей.
Двоих задержанных отправили под домашний арест, еще двое — под подпиской о невыезде. Во время обысков у них изъяли печати и учредительные документы «фирм-однодневок», а также электронные ключи системы «банк — клиент».