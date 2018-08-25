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12:35, 25 августа 2018 281
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Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

Куда сходить в субботу вечером? Афиша RZN.info

В эту субботу, 25 августа, рязанцев ждет много интересных мероприятий.

В 18:00 на площади Ленина состоится закрытие Чемпионата МВД России по автомобильному многоборью. Зрителей ждет яркая и насыщенная программа — показательное выступление знаменитой пилотажной группы «Каскад» УГИБДД города Москвы, концерт с участием звезд российской эстрады и ведущих творческих коллективов МВД России. Вход на мероприятие свободный.

В Городском парке в этот же вечер пройдет V фестиваль молодежной музыки «Парковка». На главной сцене open-air выступят рязанские группы, среди которых — ветераны альтернативной сцены группа Bezna, фанк-коллектив «Спуутник», группа «М.И.Р», музыкально-театрализованное шоу от «Театр Дом». Специальным гостем станут победители фестиваля «Подбелка» группа John Lemon. Также на фестивале будут работать площадка танцевальной студии Dance Magic, площадка для детей «Страна Мадагаскария», лекторий, ярмарка хендмейда. Начало в 18:00.

Клуб «Устрицы&Танцы» 25 августа посетит канадский музыкант Starving Yet Full, экс-вокалист проекта Azary & III, в настоящее время успешно реализующий сольную карьеру. Один из самых ярких представителей современной электронной музыки представит новую программу, в которую также войдут лучшие хиты группы Azary & III. Начало в 23:00.

В баре Old Fashion пройдет вечеринка «Old School is Cool». Организаторы обещают погрузить своих гостей в теплые воспоминания о старой школе. Участников мероприятия ждут игры в фишки, денди и другие любимые игры. Начало в 23:00.


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