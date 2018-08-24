Жительница Сасова отдала телефон случайной знакомой и лишилась девяти тысяч

Жительница Сасова отдала свой телефон случайной знакомой и лишилась 9100 рублей. Инцидент произошел в мае 2018 года, сообщил
Женщины встретились в пригородном кафе «Тразит Плюс», где жительница Мордовии и взяла телефон у потерпевшей. Вернуть его она не смогла, так как та уже ушла.
Оказавшись дома, злоумышленница обнаружила в чехле чужого мобильника банковскую карту и перевела себе на счет восемь тысяч. Кроме того, она перечислила на свой телефон 500 рублей и еще 600 — на телефон своей родственницы.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ее признали виновной и приговорили к восьми месяцам условного заключения с испытательным сроком в полгода.
Приговор не вступил в законную силу.