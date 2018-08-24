«Зеленый сад» установит больше контейнеров для раздельного сбора мусора

УЖК «Зеленый сад — Мой дом» установит во дворах жилых комплексов больше контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сейчас жильцы могут отдельно утилизировать три вида отходов: бумагу, пластик и стекло — материалы, которые на сегодняшний день успешно перерабатывают, используя в качестве вторсырья.
Установлены также специальные контейнеры для сбора опасных отходов: отработанных энергосберегающих ламп и батареек. УЖК «Зеленый сад — Мой дом» имеет договоры на вывоз рассортированных отходов.
«Раздельный сбор мусора во дворах, обслуживаемых УЖК „Зеленый сад — Мой дом“ проводится с 2016 года. Инициатива горячо поддерживается как жителями этих домов, так и многими другими рязанцами, которые приносят на пункты сбора мусора рассортированные отходы», — отметили в пресс-службе.
В августе часть используемых контейнеров для сбора ТБО заменили контейнерами для сбора пластика. В компании подчеркнули, что это увеличит возможности по сбору сортированного мусора для дальнейшей переработки.