В рязанском ТЦ «Атрон» открылся новый супермаркет

В рязанском ТЦ «Атрон» по адресу: улица Ленина, дом №21, открылся новый супермаркет.
В пятницу, 24 августа, на первом этаже здания начал свою работу магазин федеральной сети «Перекресток». Незадолго до открытия перед входом выстроилась длинная очередь из пенсионеров и женщин с детьми.
После того, как покупатели изучили продуктовые полки и набрали продукты в корзины, очередь выстроилась уже в обратном направлении — на кассах.
В Рязани это уже второй супермаркет «Перекресток», другой находится в ТЦ «Малина».
Напомним, супермаркет на первом этаже торгового центра