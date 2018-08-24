В Рязани задержали участников этнической группы, напавших на продавцов биткоинов

В Рязани задержали участников этнической группы, подозреваемых в нападении на продавцов биткоинов. Об этом сообщила
В мае 2018 года в деревне Дрожжино Ленинского района Московской области неизвестные напали на двух молодых людей. Злоумышленники похитили у них 300 тысяч рублей, а также видеокарты для майнинга криптовалюты на сумму свыше двух миллионов рублей.
Выяснилось, что подозреваемые нашли в интернете объявление о продаже биткоинов и договорились о сделке. На встрече лидер группы предложил всем проехать в безлюдное место, где их ждали сообщники.
После случая возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ.
Двух ранее судимых участников группы и трех сообщников задержали в Рязани, 26-летнего организатора — в Московской области.
Некоторые из злоумышленников находились на территории Росии с нарушением миграционного законодательства.
Во время обысков полиция нашла часть похищенного. Всех фигурнатов заключили под стражу.
Следователи полагают, что они причастны к аналогичным преступлениям.