В пятницу, 24 августа, с острова Корфу в Россию доставили десницу святителя Спиридона Тримифунтского. Она пробудет в стране до 15 октября.
Поклониться святыне можно будет в 12 регионах страны:
- 24-29 августа — Краснодар (Свято-Екатерининский Кафедральный собор);
- 30 августа-1 сентября — Екатеринбург (Храм Всех святых, в земле Российской просиявших);
- 2-4 сентября — Красноярск (Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы);
- 5-6 сентября — Кемерово (Знаменский кафедральный собор);
- 7-9 сентября — Московская область (7 сентября — Подольск, Кирилло-Мефодиевский храм; 8 сентября — село Шкинь Коломенского района, Свято-Духовский храм; 8 и 9 сентября — Коломна, Успенский кафедральный собор);
- 10-11 августа — Тула (Свято-Успенский кафедральный собор);
- 12-14 сентября — Санкт-Петербург (Казанский собор Новодевичьего монастыря);
- 15-16 сентября — Тверь;
- 17-18 сентября — Саратов (Свято-Покровский храм);
- 19 сентября — Чебоксары (Свято-Владимирский собор);
- 20-21 сентября — Ярославль (Успенский кафедральный собор);
- 22 сентября-15 октября — Москва (Храм Христа Спасителя).
Подробнее о святителе Спиридоне и пребывании мощей в России можно узнать
Фото с сайта hram-kupina