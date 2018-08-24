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12:13, 24 августа 2018 248
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В пятницу в Рязанской области проверят мотоциклистов

В пятницу в Рязанской области проверят мотоциклистов

В пятницу, 24 августа, в Рязанской области проверят мотоциклистов. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Автоинспекторы будут пресекать нарушения ПДД водителями мототранспортных средств.

Отмечается, что профилактическое мероприятия «Мотоциклист» проводится «с целью усиления контроля за эксплуатацией мотоциклов, а также предотвращения аварийности с участием водителей мототехники».

Инспекторы напомнили владельцам мотоциклов об использовании защитной амуниции, соблюдении скоростного режима, требованиям по регистрации транспорта, обслуживании.

Вне зависимости от времени суток при движении всегда должен быть включен ближний свет фар. Также запрещается управлять мототранспортом в состоянии опьянения.


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