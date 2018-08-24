В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и предстоящие выходные, 24-26 августа, водителей снова проверят на трезвость. Рейдовые мероприятия пройдут по всей Рязанской области, сообщила
Всех участников дорожного движения призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.
«Госавтоинспекция региона готова к сотрудничеству с любыми общественными организациями и объединениями в части профилактики пьяного вождения», — говорится в сообщении.