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11:37, 24 августа 2018 346
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В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на трезвость

Фото: УМВД по Рязанской области

В пятницу и предстоящие выходные, 24-26 августа, водителей снова проверят на трезвость. Рейдовые мероприятия пройдут по всей Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Всех участников дорожного движения призвали не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

«Госавтоинспекция региона готова к сотрудничеству с любыми общественными организациями и объединениями в части профилактики пьяного вождения», — говорится в сообщении.


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