Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:22, 24 августа 2018 438
 0    0

В Путятинском районе открылись Тарковские чтения

В Путятинском районе открылись Тарковские чтения

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятинском районе открылись Тарковские чтения. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Открытие VI Тарковских чтений состоялось в поселке Мясной Рязанской области в пятницу, 24 августа.

В церемонии поучаствовали друзья Андрея Тарковского, мастера отечественной кинематографии, студенты профильных вузов, представители учреждений культуры региона, общественных организаций, в том числе министр культуры и туризма региона Виталий Попов и сын режиссера Андрей Тарковский-младший.

На открытии выступил коллектив Рязанской областной филармонии «Парафраз». В исполнении заслуженного артиста России Андрея Торхова прозвучали стихотворения Арсения Тарковского, отца режиссера.

Также на мероприятия прошел показ документальных фильмов, состоялись лекции по темам: «От идеи до зрителя» и «Основы драматургии».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:29, 24 августа 2018
Любимов намолотил 20 тонн зерна на комбайне в Рязанском районе
17:22, 24 августа 2018
В Путятинском районе открылись Тарковские чтения
17:20, 24 августа 2018
«Зеленый сад» установит больше контейнеров для раздельного сбора мусора
16:36, 24 августа 2018
Рязанца оштрафовали за экстремистскую песню во «ВКонтакте»
15:44, 24 августа 2018
«Рельеф-Центр» и ТМ «ГАММА» стали партнерами международного проекта «Рисуем вместе»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 недели назад
11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

11 лекций о настоящем и будущем. Чем порадует рязанцев Международный форум древних городов?

С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:23, 13 августа 2018 30 610
На площади Ленина разбился мотоциклист. Фото 1
16:59, 22 августа 2018 27 152
Появились фото с места гибели беременной женщины в Пронском районе 7
21:59, 18 августа 2018 26 596
По центру Рязани прошла костюмированная демонстрация 14 стран-участниц форума древних городов 3
13:55, 11 августа 2018 21 847
В Рязани завершился международный «Авиадартс-2018». Фото
11:01, 21 августа 2018 21 472
Праздник жертвоприношения. Рязанские мусульмане отметили Курбан-байрам 3
Все новости
Голосования

Вы поддерживаете проект пенсионной реформы?

Окончание опроса: 29.08.2018
Архив голосований
Форум