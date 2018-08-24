В Путятинском районе открылись Тарковские чтения. Об этом сообщил
Открытие VI Тарковских чтений состоялось в поселке Мясной Рязанской области в пятницу, 24 августа.
В церемонии поучаствовали друзья Андрея Тарковского, мастера отечественной кинематографии, студенты профильных вузов, представители учреждений культуры региона, общественных организаций, в том числе министр культуры и туризма региона Виталий Попов и сын режиссера Андрей Тарковский-младший.
На открытии выступил коллектив Рязанской областной филармонии «Парафраз». В исполнении заслуженного артиста России Андрея Торхова прозвучали стихотворения Арсения Тарковского, отца режиссера.
Также на мероприятия прошел показ документальных фильмов, состоялись лекции по темам: «От идеи до зрителя» и «Основы драматургии».