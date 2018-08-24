В понедельник на трех улицах в Никуличах отключат свет

В понедельник, 27 августа, на трех улицах в Никуличах отключат свет. Об этом сообщил
С 10:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:
- улица Пронская, дома №1, №104/2;
- улица Никуличинская, дома с №1 по №137;
- улица 1-я Нагорная, дом №22.
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В понедельник, 27 августа, на трех улицах в Никуличах отключат свет. Об этом сообщил
С 10:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:
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С 12 по 19 августа город примет полторы тысячи туристов из России и зарубежья.