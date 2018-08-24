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10:02, 24 августа 2018 378

В коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово начались работы по благоустройству

В коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово начались работы по благоустройству

Компания «Мармакс» рассказала о работах по благоустройству коттеджного поселка «Сказка в Лесу» Алеканово.

Как отметили в пресс-службе, поселок с продуманной инфраструктурой расположен в 12 минутах от города. К его плюсам относятся собственный лес на каждом участке, а также закрытая территория.

«На протяжении месяца в коттеджном поселке „Сказка в Лесу“ Алеканово активными темпами производятся работы по устройству дорог и планированию детской площадки. На данный момент на улицах Любимой и Живописной подготовлено дорожное полотно для отсыпки щебня, параллельно ведутся работы на соседних улицах», — сообщил руководитель проектов малоэтажного строительства компании «Мармакс».

В период с 20 августа по 20 сентября на земельные участки в коттеджном поселке действует специальное предложение. «Приобретая собственный земельный участок, вы получаете не только особые условия комфорта, но экономите до 100 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе.

Количество участков, участвующих в акции, ограничено. Подробнее о ее условиях можно узнать по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005.


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