В коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово начались работы по благоустройству

Компания «Мармакс» рассказала о работах по благоустройству коттеджного поселка «Сказка в Лесу» Алеканово.
Как отметили в пресс-службе, поселок с продуманной инфраструктурой расположен в 12 минутах от города. К его плюсам относятся собственный лес на каждом участке, а также закрытая территория.
«На протяжении месяца в коттеджном поселке „Сказка в Лесу“ Алеканово активными темпами производятся
В период с 20 августа по 20 сентября на земельные участки в коттеджном поселке действует
Количество участков, участвующих в акции, ограничено. Подробнее о ее условиях можно узнать по телефону отдела продаж «Мармакс»: 500-005.